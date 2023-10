Andreia Rodrigues apresenta “A Quinta”: “Estou muito empolgada com o que aí vem”

Depois do sucesso na TVI, “A Quinta” vai ser exibida pela SIC. Andreia Rodrigues é a apresentadora e, sem confirmar o projeto, garante que “o que aí vem” a deixa “empolgada”.

De novo no meio agrícola. Depois de conduzir várias temporadas de “Quem Quer Namorar com o Agricultor?”, Andreia Rodrigues regressa à natureza para apresentar “A Quinta”, que muito boas audiências deu à TVI, mas que, em breve, poderá ser vista na SIC.

A N-TV falou com a profissional à margem dos Globos de Ouro numa altura em que ainda não tinha sido avançada a notícia da revista “TV Mais”, nesta quarta-feira, mas Andreia Rodrigues mostrava-se já muito empolgada com o futuro.

“Quanto ao regresso ao ecrã… já faltou mais e estou muito empolgada com o que aí vem. Mais não posso dizer”, começou por referir, entre risos.

“Diria que é para breve, mas agora depende daquilo que cada um considera breve. Quando me disseram o que ia fazer fiquei muito empolgada. É diferente do que tenho feito. Não sei horários, o projeto está aí, daqui a uns tempos vou começar a trabalhar para estar em antena, porque gosto muito de trabalhar e começar um novo projeto é sempre uma fase muito empolgante na vida de um profissional”.

Sobre a presença nos Globos de Ouro, Andreia Rodrigues acrescentou: “É bom estar aqui a celebrar mais uma vez o que melhor se faz. Acima de tudo é uma forma de celebrar todos aqueles que trabalham no meio artístico e que os espetadores e telespetadores possam continuar a ter arte e cultura”.

Quanto ao visual usado na gala do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, na qual fotografou ao lado do marido, Daniel Oliveira, diretor de Programas da SIC: “Estou de branco porque no ano passado houve cor, brilho e um decote um pouco mais profundo. Este ano optámos por um branco que não é bem branco, as luvas, sendo uma tendência, traz aquele glamour que acho que a noite exige e ao mesmo tempo ajuda a ‘cortar’ um pouco o branco e a delicadeza do vestido”.

“Um mês e meio antes gosto de perceber para onde vamos: experimentei três vestidos, um deles pus de parte, estivemos a pensar no branco ou preto e foi o branco, da Stivalli”, rematou a apresentadora.