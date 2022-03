Andreia Rodrigues e o fim dos “Agricultores”: “Acredito no ‘felizes para sempre'”

Com a última temporada de “Quem Quer Namorar com o Agricultor?” a terminar neste domingo, a apresentadora faz um balanço do formato, que diz que é “vitorioso”.

Andreia Rodrigues está de férias, à espera de novos projetos, depois de ter gravado, para a SIC, a mais recente temporada de “Quem Quer Namorar com o Agricultor?” que juntou, nas herdades agrícolas espalhadas pelo País, concorrentes de anteriores edições.

Apesar de as audiências deste “doc-reality” – a SIC não assume a exibição de “reality shows” -, terem sido menos generosas do que as edições anteriores do formato, com derrotas para o “The Voice” (RTP1) ou “Big Brother” (TVI), a apresentadora faz um balanço muito positivo: “Ganhar e perder faz parte, o meu desejo é sempre o de garantir o melhor resultado. O programa está fechado, é vitorioso e cumpriu a sua missão. A final é mesmo uma coisa incrível”, afirma a mulher do diretor de Entretenimento da SIC, Daniel Oliveira.

A expectativa do público quanto à união entre agricultores e concorrentes no dia em que é exibido o último episódio é muita, mas nem todos os casais vão ficar juntos. Apesar de Andreia Rodrigues torcer pela felicidade. “Olhem para mim, eu casei, não casei? Acredito mesmo no ‘felizes para sempre’”, jura a apresentadora, que tem duas filhas com Daniel Oliveira, Alice e Inês.

Para a história do programa fica a conversa com Catarina Manique. A agricultora perguntou ao pretendente António se a família aceitaria o facto de não poder ter filhos. “Não és menos mulher por não conceberes um filho! És muito especial. Ela precisava de alguém que cuidasse dela, depois de ter sido muito tempo a cuidadora”.

Em tempo de descanso, Andreia Rodrigues diz à N-TV que o seu futuro, depois de várias temporadas de “Agricultores”, está nas mãos do seu diretor. “A direção da SIC é que sabe como gerir um produto televisivo.”

Ainda assim, deixa uma “dica”: “Dezembro vai ser um mês muito desafiante”.

A apresentadora começou, entretanto, a preparar o Natal que vai, como sempre, ser passado com a família mais próxima. “Estou a por as coisas na árvore, mas a Alice vai lá e tira”, diz, com um sorriso. “Já comprei todas os presentes e só falta um, que vai ser realmente muito especial”.

Para a época natalícia, a comunicadora mudou de “look” e passou de cabelos castanhos escuros para uma cor um pouco mais clara. “Mudei. E que bem que soube. Há muito que não o fazia e ainda bem que me desafiaram, confesso que adoro mudar”, assumiu.

Recentemente, a profissional do terceiro canal esteve a fazer reportagem na “Gala dos Sonhos”, que reuniu perto de 200 mil euros para a Associação Sara Carreira, que está a impulsionar jovens com dificuldades financeiras. “Foi uma noite de todas as emoções. A celebração do amor, de dar às pessoas, de partilhar. Tenho a certeza que a família Carreira foi abraçada por todos aqueles que assistiram ao programa”.

Sobre Sara Carreira, que morreu num acidente de viação, há pouco mais de um ano, algumas memórias: “Lembro-me do olhar bonito e do sorriso doce. São essas as principais lembranças que tenho da Sara”, remata Andreia Rodrigues.