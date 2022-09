Andreia Rodrigues faz 600 quilómetros por dia com os agricultores

Andreia Rodrigues, de 38 anos, conta que não tem tempo para parar com tanta exigência na nova temporada de “Quem Quer Namorar com o Agricultor?” (SIC).

Com a nova temporada de “Quem Quer Namorar com o Agricultor?” recém-estreada na SIC, para combater as galas do “Big Brother”, da TVI, Andreia Rodrigues explica as exigências para levar o formato a bom porto. Afinal, já o grava há seis temporadas, o que torna tudo “muito intenso”.

“O programa é emocionalmente esgotante, no sentido em que é muito intenso. Principalmente a primeira fase, em que gravo em cinco ou seis dias, sendo que faço uma média de 600 quilómetros por dia. Algumas vezes mais, algumas vezes menos”, diz a comunicadora ao JN, à margem da apresentação da nova grelha da SIC, no Parque Mayer, em Lisboa.

A propósito da estreia, Andreia Rodrigues admite que, durante as gravações, há pares que acredita que, à partida, se vão entender. “Obviamente que há encontros em que achamos que estas pessoas, se calhar, vão entender-se. É muito difícil para digerir se há também outra pessoa que gosta. Não é fácil. Lá está, é aí que eu tento acolher as emoções e abraçar todos os agricultores, as famílias e os convidados porque eu acho que eles merecem isso. Eu tenho de lhes dar isso”, justifica. “Faço-o com todo o gosto, porque é realmente uma experiência que eu acho maravilhosa e a entrega destas pessoas é fenomenal”, prossegue.

Sempre que é possível a comunicadora responde às mensagens nas redes sociais de antigos concorrentes do “doc-reallity”. “Continuo a acompanhar a vida deles depois do programa. Cruzamo-nos, alguns por mensagens no Instagram e sempre que as vejo respondo. Depois tenho sempre a produção que me vai pondo a par”, garante.

“O certo é que é muito bom quando percebemos que um casal vai ter um segundo bebé, ou já tiveram”, refere, afirmando de seguida que fica a “torcer para que tudo corra bem” com os agricultores que participaram no formato.

No que diz respeito ao seu futuro, a mulher do diretor de Programas da SIC Daniel Oliveira garante que gosta de desafios, mas que também está feliz com o programa. “Gosto de desafios e de fazer coisas diferentes. O que não significa que não me apetece fazer isto. Mas, às vezes, apetece-me fazer coisas diferentes”, admite.

“A questão é que seria de uma enorme ingratidão dizer à SIC que quero fazer outra coisa. Eu estou muito grata ao projeto, por tudo aquilo que ele me tem trazido e pela forma como me tem aproximado das pessoas”, remata.