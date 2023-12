Andreia Rodrigues põe “a mão na massa” neste Natal e junta toda a família

A apresentadora da SIC Andreia Rodrigues pôs a “mão na massa” neste Natal e juntou toda a família ao lado do marido, Daniel Oliveira.

Este ano, Andreia Rodrigues conseguiu juntar toda a família à mesa. “É casa cheia, vai ser na minha casa, porque gosto de receber a família e proporcionar bons momentos. Começámos a perceber que a família se ia começar a dividir naturalmente”, conta a apresentadora à N-TV.

“Em anos da minha vida éramos só três no Natal e isso mexeu comigo. Na noite de Consoada somos perto de 20”, diz, orgulhosa.

E Andreia não evita a cozinha. “Ponho a mão na massa em tudo e as miúdas já ajudam a partir os ovos e a por a farinha. Mas parte do encanto da noite é toda a gente ajudar. A nossa sala e a cozinha estão juntas então é ótimo”.

“Faço caras de bacalhau para mim, que adoro. No dia seguinte começamos com roupa velha. E faço muitos petiscos, faço-os a todos, adoro, gosto que as pessoas se felicitem com aquilo”, remata Andreia Rodrigues.