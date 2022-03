“Quem Quer Namorar com o Agricultor?” estreia-se já este domingo, na SIC. Andreia Rodrigues volta à apresentação e vai tentar juntar pessoas improváveis.

Está de volta mais uma edição de “Quem Quer Namorar com o Agricultor?”, na SIC. O programa estreia-se este domingo e volta a ser apresentado por Andreia Rodrigues, que regressa ao trabalho poucas semanas depois de ter sido mãe pela segunda vez.

O programa foi apresentado nesta terça-feira e ficou a saber-se que o concorrente mais novo tem, apenas 23 anos e o mais velho 63. Há concorrentes de várias zonas do país: Santa Maria da Feira, Monforte, Viseu, Cabeço de Vide e Castelo Branco.

“Viver as emoções em pleno está muito presente neste programa. A felicidade do primeiro dia foi uma coisa incrível, era contagiante a forma como as pessoas estavam ali. Alguns encontros denunciam futuro, noutros vai haver ali umas trocas, mas o que é certo é que o amor acontece”, garante a apresentadora à SIC.

“O Amor Acontece” é, precisamente, o programa que vai estar a representar a TVI à mesma hora: trata-se, igualmente, de um “reality show” que pretende formar casais e que será apresentado por Maria Cerqueira Gomes e Pedro Teixeira.