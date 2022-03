Angélica Jordão é assaltada e faz apelo: “Roubaram as cinzas da minha filha. Devolvam, por favor”

Angélica Jordão surgiu desesperada nas redes sociais perante roubo das cinzas da filha, que morreu às 23 semanas de gestação.

A ex-concorrente de “A Quinta”, da TVI, revelou que as cinzas da filha, Lua, foram roubadas após um assalto ao carro em que seguia, este sábado, e fez um apelo para que as devolvam.

“Roubaram as cinzas da minha filha. Devolvam, por favor!”, apelou, em lágrimas, num vídeo partilhado no Instagram.

Angélica Jordão garantiu ainda que oferece uma recompensa. “Só quero a minha menina. Por favor, por favor, devolvam. Peçam dinheiro. Eu pago”, acrescentou.

A filha de Angélica Jordão morreu há três semanas. Numa conversa recente com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, no programa “Dois às 10”, confessou que se sentiu desesperada, quando soube da notícia.

“Comecei aos pontapés, aos socos. Comecei a gritar e a arranhar-me. Não conseguia aceitar. E, agora, sinto que o meu mundo acabou. Até hoje, não sei o que fazer. Sinto-me perdida, no mundo. Agora, o que me ajuda é estar sozinha, no escuro. Não consigo rir. Sinto-me culpada, se rir. Sinto-me culpada, se comer”, afirmou.

A bebé seria a primeira filha em comum do relacionamento entre Angélica Jordão e Jacob Kane.