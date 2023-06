Angélico Vieira, membro dos D’ZRT, faleceu há 12 anos

Angélico Vieira, antigo membro da “boys band” D’ZRT, morreu há 12 anos na sequência de um acidente de viação. Tinha 28 anos.

Angélico Vieira deu vida à personagem “David”, na série juvenil “Morangos com Açúcar”, na TVI, entre 2004 e 2006, foi nesse papel que atingiu a fama. Durante as gravações surgiu a “boys band” D’ZRT, da qual Angélico foi integrante.

A 25 de junho de 2011, Angélico Vieira seguia na autoestrada em direção a Lisboa, quando o carro se despistou. No carro seguiam também Hélio Filipe, que teve o óbito decretado no local, Armanda Leite, que sobreviveu, mas ficou com sequelas para o resto da vida, e Hugo Pinto, que saiu ileso.

Angélico Vieira seguiu para o Hospital Santo António, no Porto, onde chegou a ser operado. No dia 27 de junho de 2011, o estado de saúde do artista piorou, tendo vindo a morrer no dia seguinte, 28 de junho.

Rita Pereira foi namorada do cantor durante alguns anos e esteve sempre ao lado da família e amigos durante o período de luto, ainda que já não estivesse numa relação amorosa com Angélico Vieira.

A homenagem dos D’ZRT

Edmundo Viera, membro dos D’ZRT, recorreu às redes sociais para assinalar os 12 anos da morte do amigo: “Mais um ano passa desde que partiste… Este tem sido um ano particularmente duro, mas também muito enriquecedor por te poder recordar junto de tanta gente que gosta de ti”, escreveu, referindo-se a “Tour Encore” que marcou o regresso dos D’ZRT aos palcos.

“Tem sido tão bom sentir-te ao meu lado ao longo desta jornada. Por muito que me doa a tua ausência, enche-me o coração por sentir que estás comigo. Estamos juntos. Sempre estivemos”, rematou.

Os restantes integrantes da banda, Paulo Vintém e Vítor Fonseca, mais conhecido como Cifrão, deixaram emojis de corações na publicação de Edmundo Vieira.

Recorde-se que a banda tem o último concerto da “tour” agendado para dia 19 de agosto no Estádio do Algarve, em Faro. No espetáculo irão contar com a participação especial dos Revenge of the 2000’s, convidados especiais e muita animação dedicada à “geração ‘Morangos’”.