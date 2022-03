Angelina Jolie cria programa televisivo para ajudar jovens

Angelina Jolie vai criar um programa televisivo, em parceria com a BBC, com o objetivo de ajudar jovens a identificar notícias falsas.

A atriz norte-americana está a desenvolver o “BBC My World”, um programa semanal, que será transmitido no BBC World News e, posteriormente no YouTube, cujo objetivo é “explica as histórias por detrás das notícias e oferece factos e informações para ajudar jovens a decidir questões internacionais”.

“Como mãe, fico feliz em poder dar o meu apoio a um programa que visa ajudar as crianças a aprenderem mais sobre a vida de outros jovens no mundo inteiro e a conectarem-se entre si”, afirmou Angelina Jolie, em comunicado à Variety.

“Espero que ajude as crianças a encontrar as informações e ferramentas necessárias para fazer a diferença em assuntos que são importantes para eles, recorrendo à rede de milhares de jornalistas e serviços de vários idiomas do Serviço Mundial da BBC em todo o mundo”, acrescentou.

Já o diretor do BBC World Service Group, Jamie Angus, sublinhou que os jovens “precisam de ferramentas para distinguir aquilo que é real e o que é falso no online e as habilidades para pensar criticamente sobre as informações, onde quer que as encontrem”.

O programa “BBC My World” ainda não tem dar de estreia.