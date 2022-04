Ângelo Rodrigues participa em espectáculo de comédia

Ângelo Rodrigues participou num espetáculo de comédia do grupo de humoristas Roda Bota Fora, no Teatro Villaret, em Lisboa, onde fez piadas sobre a sua perna.

Depois de ter estado de férias na Jordânia, o ator da SIC regressou a Portugal. Enquanto o trabalho no terceiro canal não arranca, o intérprete vai aceitando convites como o do 18.º episódio de Roda Bota Fora.

“Convidaram-me para arruinar o Roda Bota Fora. Foi no Villaret que tentei fazer umas piadas com a mesma confiança de um galgo assustado”, começou por explicar Ângelo Rodrigues no Instagram.

“Tive direito a um beijo do Daniel Carapeto e a um bom bullying coletivo. Aquele bullying que tu olhas e dizes: ‘Sim senhor, temos aqui um bom bullying’. Ó-níbel do bullying internacional, este não lhe fica nada atrás”, prosseguiu.

Para o ator, “o ponto alto da noite foi quando o comediante Guilherme Fonseca lhe chamou de “perna de pau”, brincando com a infeção na perna que fez com que o intérprete estivesse internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada, durante dois meses.

