Ângelo Rodrigues fez sete operações: “O meu corpo colapsou”

Ângelo Rodrigues comentou na noite deste sábado, pela primeira vez, o internamento entre a vida e a morte no Hospital Garcia de Orta. N’”O Programa da Cristina” o ator nunca admitiu ter injetado esteróides e classificou o drama como “um acidente”.

“Fui operado sete vezes. Cinco em coma e as outras duas já consciente do que se estava a passar”. Esta foi a grande novidade contada na primeira pessoa por Ângelo Rodrigues este sábado à noite, no programa (gravado) de Cristina Ferreira, na SIC. Na altura do internamento no Hospital Garcia de Orta, em Almada, a Comunicação Social nunca se entendeu quanto ao número de cirurgias.

Com umas calças de cabedal pretas, o “Bruno” da série “Golpe de Sorte” surgiu em estúdio sem muletas e desceu o lance de escadas sem dificuldades. “Tinha de vir aqui sem muletas, já foi tudo embora”, começou por dizer à apresentadora.

De seguida, começou a recordar todo o drama que passou e o colocou em risco de vida, ele que esteve em risco de ficar sem a perna esquerda, devido a uma septicemia, uma infeção generalizada do corpo.

“A família e os amigos devolveram-me a vida. Estive dois meses no hospital mas não tive reação às repercussões cá fora. Há uma onda de amor e ainda não sei lidar com ela”, referiu a Cristina Ferreira.

“Nunca fico doente e comecei a sentir o corpo a falhar. Estava com uma carga de trabalho enorme, não queria parar, mas fiquei com vómitos e anemia. Achei que era gripe e estive uma semana à espera que o antibiótico atuasse. Fui ao hospital, mas mandaram-me para casa, com a minha autorização. Mas o corpo colapsou e a vida pode ser um sopro!”

Ângelo Rodrigues nunca imaginou que “ia ficar em coma”: “Quando acordei vi toda a gente triste e tentei perceber o porquê. Pensei que me falaram do coma e estavam a gozar comigo. Estive quatro dias em coma, numa situação de quase morte. Estive próximo de não estar aqui hoje a falar contigo, Cristina”.

Durante todo o depoimento na SIC, no qual teve a participação de amigos, como a “mãe” da ficção Maria João Abreu, a “mulher” Carolina Carvalho e a ex-namorada, Iva Domingues – que deixou um depoimento emocionado -, Ângelo Rodrigues nunca assumiu a alegada injeção de esteróides na perna esquerda, como noticiou alguma imprensa. O ator atribuiu o internamento a “um acidente”.

Durante dois meses, o intérprete “nunca quis olhar” para a perna esquerda. “Só depois, no último dia, vi as marcas”, assumiu a Cristina Ferreira. “Tenho uma cicatriz até debaixo do joelho”, revelou.

Sobre o corpo, o ator garantiu que vai ao ginásio “para ter autoestima” que não tinha na adolescência.

Já em casa, Ângelo Rodrigues sentiu-se como se “voltasse às aulas”: “A minha mãe ajudava-me a fazer tudo, a levantar e a fazer a cama”.