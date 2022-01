Ângelo Rodrigues não contou porque foi internado. E Cristina Ferreira justifica-se

O ator esteve este sábado no programa de Cristina Ferreira, mas ficou por contar o motivo do internamento. A apresentadora da SIC refere que “o assumir do erro é o quanto baste”.

Contou (quase) tudo. O “Bruno” da série “Golpe de Sorte” da SIC partilhou com Cristina Ferreira os momentos de internamento no Hospital em Almada, na sequência de uma infecção na perna esquerda, mas não revelou porque foi internado de urgência.

Recorde-se que a Imprensa atribuiu a ida às urgências a uma alegada injeção de esteróides na perna, algo que o ator nunca referiu ou confirmou neste sábado na SIC, optando por dizer que foi internado com “uma anemia, febre e vómitos”.

Entretanto, Cristina Ferreira sentiu necessidade de justificar aquilo que ficou por contar. “Não fiz qualquer referência ao que desencadeou a infeção a pedido do próprio Ângelo e por um motivo que será partilhado mais tarde”, começou por escrever no perfil de Instagram, a partir de Paris, cidade na qual está de férias com o filho, Tiago.

“No entanto, acho que o assumir do erro é quanto baste”, assumiu. “Este processo pelo qual está a passar é muito longo. Há muita coisa que foi apagada do seu cérebro. Há um caminho difícil para continuar. Na nossa conversa, a dor rimou com amor. O que o Ângelo sente que o salvou. Eu, como sempre, tentei respeitar os limites do meu convidado. Porque a televisão se faz de pessoas. E é preciso não esquecer isso. Obrigada, Ângelo”, rematou Cristina Ferreira.