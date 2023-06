O ator Ângelo Rodrigues vai regressar às telenovelas com “O Preço da Fama” com papel de destaque.

Depois da sua última participação em 2021 em “A Serra”, Ângelo Rodrigues vai regressar às telenovelas.

O ator voltará ao ecrã com “O Preço da Fama”, da SIC, em que irá encarnar um dos protagonistas. No projeto de Ana Casaca, Ângelo irá contracenar com Margarida Vila-Nova, Carolina Carvalho e José Mata. As gravações da novela iniciam esta semana.

No passado dia 6 de junho, o filme, da OPTO, realizado e protagonizado pelo ator chegou aos ecrãs. “Qomolangma” é um filme documental que acompanha a jornada de dois irmãos que embarcam para a China, numa viagem de autoconhecimento.

Além disso, Ângelo Rodrigues foi selecionado para a oitava edição do “Passaporte Lisboa”, um projeto que tem como missão promover a internacionalização de atores portugueses.

É de relembrar que o ator protagonizou uma capa de revista brasileira. Ângelo Rodrigues integrou o elenco da série brasileira da Netflix “Olhar Indiscreto”. A produção retrata a história de “Miranda”, uma “voyeur” que passa os dias a espiar a vida da vizinha, “Cléo”, uma acompanhante de luxo. O ator falou sobre a série em entrevista à revista brasileira MENSCH, de onde foi capa.