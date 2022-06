Anitta e Helena Coelho recriam discussão de Lia e Andreia no “Love on Top”

Anitta e Helena Coelho recriaram, esta segunda-feira, 27 de junho, a discussão entre Lia Tchissola e Andreia Silva no “reality show” “Love on Top”, da TVI.

A artista brasileira confessou que ficou rendida a uma discussão que se tornou mediática no Tik Tok. Em registo de brincadeira, a cantora e a influenciadora digital gravaram a cena e publicaram na rede social.

A cena em questão foi uma troca de palavras entre Lia Tchissola e Andreia Silva no programa da TVI “Love on Top”.

Após se terem divertido na noite de domingo, 26 de junho, Anitta e Helena Coelho também passaram juntas a tarde de segunda-feira. A “influencer” trouxe até pastéis de nata para a artista e a respetiva equipa comerem.

Lembre-se que a cantora brasileira revelou que contou com a ajuda da influenciadora digital para escolher as músicas para o concerto que deu no domingo à noite no Rock in Rio Lisboa, no Parque da Bela Vista.