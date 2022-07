Anitta pega na bandeira portuguesa durante o festival Marés Vivas

Anitta pegou na bandeira portuguesa durante o concerto no Marés Vivas e garantiu que sempre soube qual era a correta. “Sempre soube que era esta”, afirmou.

Depois de ter segurado numa bandeira espanhola no espetáculo que deu no Rock In Lisboa 2022, a cantora brasileira fez questão de expor uma bandeira de Portugal em cima do palco e garantir que nunca esteve errada.

“Sempre soube que a bandeira era esta. Ainda não estou maluca. É a milésima vez que cá venho”, afirmou, a propósito do festival Marés Vivas.

Lembre-se que, na altura, Anitta defendeu-se do gesto nas redes sociais. “Eu sei que a bandeira que peguei é de Espanha, só quis mostrar um amor para Espanha também”, explicou.

O concerto da artista no Rock in Rio Lisboa, que decorreu no Parque da Bela Vista, em Chelas, foi criado com a ajuda da influenciadora digital Helena Coelho. “Se alguém não gostou do repertório do ‘show’ reclame com a Helena. Foi ela que me ajudou a montar”, contou.