Anitta perde 200 mil seguidores após anunciar videoclipe sobre a religião

A cantora brasileira Anitta lançou esta terça-feira, 14 de maio, o videoclipe da música “Aceita”, que retrata a sua religião – o Candomblé – e perdeu 200 mil seguidores.

Depois de ter revelado algumas imagens do videoclipe da nova música “Aceita”, Anitta perdeu 200 mil seguidores. Isto porque, a cantora brasileira decidiu falar abertamente sobre a sua religião – o Candomblé – que defende a existência da vida após a morte.

Após a repercussão negativa, a artista recorreu às redes sociais para deixar um esclarecimento. “Ontem, quando anunciei o lançamento deste clipe, perdi mais de 200 mil seguidores em menos de 2 horas. Eu já falei da minha religião inúmeras vezes, mas parece que deixar um trabalho artístico para sempre no meu catálogo foi demais para quem não aceita que o outro pense diferente”, escreveu.

A intérprete contou que recebe “mensagens de repúdio e intolerância religiosa”. “Não sinto energia divina sendo emanada na minha direção, sinto a energia contrária. Eu tenho fé, não tenho medo”.

“O meu novo videoclipe traz imagens de vários tipos de crenças. Tenho uma paixão profunda por diferentes manifestações da fé, diferentes formas de me conectar com o espírito”, notou.

“Por isso, eu não desejo punir ou julgar nenhuma das pessoas que me atacam neste momento por expor minha religião. Eu desejo que sigam o caminho da evolução. Cada um no seu tempo. Se continuarmos a exigir que o outro pense igual a nós, se seguirmos com a intolerância, se não aprendermos a abrir mão de uma coisa ou outra em nome da paz, encontrando um meio termo, o nosso mundo vai acabar em guerra”, concluiu.

Na caixa de comentários, a artista recebeu mensagens de apoio de algumas figuras públicas, nomeadamente Pablo Vittar, Grazie Massafera e Giovanna Antonelli.