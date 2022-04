Anitta revela ter sido violada: “Disse que não queria mais, mas ele não ouviu”

Anitta revelou ter sido violada quando era uma adolescente por um namorado que era “autoritário”. A história faz parte do novo documentário da Netflix “Anitta: Made in Honório”.

A cantora, de 27 anos, contou que quando era mais nova foi abusada sexualmente por um companheiro. A intérprete brasileira confessou que, na altura, tinha medo da pessoa com que estava.

“Nunca expus isto em público. Sempre tive umas relações meio abusivas. Quando tinha 14/15 anos, conheci uma pessoa e tinha medo dele. Ele era autoritário, falava de forma autoritária. Eu era diferente quando era adolescente”, contou no documentário, citada pelo site “Quem”.

A artista quis envolver-se sexualmente com o namorado, mas arrependeu-se porque não o queria fazer por medo. No entanto, o companheiro não respeitou a sua decisão e continuou.

“Disse que não queria mais, mas ele não ouviu. Ele não falou nada. Ele só continuou a fazer o que queria fazer. Quando ele acabou, saiu, foi abrir uma cerveja, e eu fiquei a olhar para cama cheia de sangue”, recordou.

Anitta não tinha falado do assunto antes porque teve “medo do que as pessoas pudessem dizer”: “‘Como é que ela pode ter sofrido isso e hoje ser tão sexual, tão aberta?’. Não sei. O que sei é que peguei nisso que vivi e transformei numa coisa para me fazer sair por cima.”

A artista é uma das principais referências na indústria musical brasileira e dá vida a temas como “Me Gusta”, “Desce Pro Play”, “Downtown”, “Vai Malandra”, “Terremoto”, “Bola, Rebola”, entre outros.