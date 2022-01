Anjos lançam gin e entram em “guerra” de culinária

A comemorar 20 anos de carreira, Nélson e Sérgio Rosado apresentaram o novo projeto, o gin “Angel”. E entraram numa “guerra” de culinária.

Há um novo gin no mercado, custa 34 euros e não é uma bebida qualquer: trata-se da bebida “Angel”, uma marca dos Anjos que já está à venda nos melhores estabelecimentos.

A ideia foi de Sérgio que, há cinco anos, decidiu ter o seu próprio gin depois de uma festa com familiares e amigos. No dia seguinte, ligou para o irmão, Nélson, e lançou-lhe o desafio: “Vou ter um gin. Aqui, a única dúvida é se vais ser meu sócio ou não” revelou o mais novo dos manos Rosado num “show” case que os Anjos deram esta sexta-feira no espaço “gourmet” do El Corte Inglès, em Lisboa.

Houve direito a um concerto intimista para os fãs, com os maiores sucessos da banda tocados em acústico mas, antes, os manos Rosado entraram numa “guerra” de culinária no espaço do chef Henrique Sá Pessoa… e saíram-se muito bem.

Entre os amigos convidados por Tristana Esteves Cardoso estiveram a apresentadora Isabel Figueira, a atriz Maria João Abreu e o marido, o ator António Machado, o radialista Diogo Beja e o jogador de futebol de praia Madjer e a família.

Depois da guerra de culinária seguiu-se um jantar animado, com alguns dos melhores pratos confecionados pela equipa do chef Henrique Sá Pessoa.

Recorde-se que os Anjos esgotaram há dias o Campo Pequeno, em Lisboa, num concerto inserido na comemoração dos seus 20 anos. Este sábado Nélson e Sérgio Rosado atuam ao vivo na Marinha Grande.

Fotos: Rui Pedro Pereira