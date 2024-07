Anna Westerlund reencontra o amor quatro anos após a morte de Pedro Lima

José Chaves, um dos melhores amigos do ator, é o novo namorado de Anna Westerlund. Liliana Campos, amiga da família, já falou sobre o relacionamento.

Quatro anos após a morte de Pedro Lima, Anna Westerlund reencontrou o amor ao lado de um dos melhores amigos do ator, José Chaves. Segundo a revista TV Guia, o relacionamento já dura “há alguns meses”.

O tema foi comentado por Liliana Campos no programa “Passadeira Vermelha”. “Sou amiga deles e já sabia. Até me emociono só de pensar que eles conseguiram e que estão a seguir o caminho deles”, disse a apresentadora, que é madrinha de João Francisco Lima, filho mais velho de Pedro Lima.

A comunicadora explicou que foi um vídeo partilhado pelo primogénito que levou às especulações e contou a conversa que teve com João Francisco. “Ele disse: ‘Madrinha, quando pus aquilo, nem me lembrei’. Porque eles estão tão felizes, na bolha deles, que ele pôs a fotografia e disse: ‘Se tinham de saber, pelo menos ficam a saber num momento bonito’. Isto foi no dia da morte do Pedro”.

Apesar de João Francisco não ter dado opinião, “disse que para os irmãos foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. São pessoas que partilham os mesmos valores, ele conhece os irmãos desde que eles nasceram”, revelou ainda Liliana.

Pedro Lima morreu a 20 de junho de 2020. Além de João Francisco, do casamento terminado com Patrícia Piloto, o intérprete era pai de Ema, Mia, Max e Clara, frutos da relação com a ceramista.