Ano novo, cabelo novo: Ana Guiomar muda de visual e os fãs aprovam

A atriz da TVI deixou os cabelos pretos e, agora, é loira. Tudo terá a ver com um novo projeto profissional. Os fãs aplaudem.

Há uma nova loira na fição nacional: até aqui morena, Ana Guiomar pintou os cabelos devido a um novo desafio na carreira.

https://www.instagram.com/p/B6sr7ArAX9I/

“Bom dia… cabelo a abrir. Novo projeto”, adiantou a também concorrente do programa da TVI “Ver P’ra Crer”, que tem estado com o namorado, o também ator Diogo Valsassina, no paraíso das Maldivas.

“Ficas bonita de qualquer jeito” ou “lindíssima” foram alguns dos elogios ao novo visual de Ana Guiomar.