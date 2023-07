Anselmo Ralph lança novo single com o americano Rick Ross

Anselmo Ralph vai lançar novo single com o rapper americano Rick Ross e artista espanhol Soge Culebra.

“Sola”: é o nome da nova música de Anselmo Ralph. O single já está disponível em todas as plataformas digitais e conta com a participação do rapper americano Rick Ross e o artista espanhol emergente Suge Culebra.

Este tema marca o início da parceria global do cantor com a Panela Rec, editora internacional e empresa de desenvolvimento artístico e de digressões, e é o primeiro grande lançamento internacional de Anselmo.

“Esta canção é uma dupla vitória para mim. Colaborar com um ícone como o Rick Ross é um projeto com o qual sonhei durante muito tempo e marca o início de uma nova fase da minha carreira para se tornar mais internacional, além de expandir a minha arte para todo o mercado latino”, disse Anselmo Ralph.

“Contar com a participação de Soge Culebra, uma das estrelas emergentes de Espanha, não foi apenas um prazer, mas uma oportunidade gratificante e incluir um novo talento no mercado latino”, completou.

O videoclipe da música conta com a participação dos três artistas, realizado por Cláudia Batalhão e com direção criativa de Chacha Zambrano, vencedora de um Grammy Latino.