Antes de morrer, Maria João Abreu gravou série da RTP com José Raposo

Maria João Abreu morreu a 13 de maio, aos 57 anos. No entanto, a atriz deixou uma série documental gravada para a RTP, na qual participa com o ex-companheiro, José Raposo.

A intérprete, que perdeu a vida na sequência da rutura de um aneurisma, integrou um projeto da estação pública sobre a Revista à portuguesa nos anos 80, tal como adiantou a revista “TV Mais”.

Segundo a mesma publicação, Maria João Abreu aceitou o trabalho à primeira por se tratar de um género do qua gostava muito e pelo qual ficou conhecida.

“A Maria João tornou-se numa das mais populares artistas no teatro de revista e, ao lado do Zé – com quem chegou a ter uma produtora -, esgotou salas. Agora foi como encerrar um ciclo na carreira sem se estar à espera”, disse uma fonte à “TV Mais”.

Além de Maria João Abreu, também fazem parte deste projeto o filho mais novo do ex-casal, Ricardo Raposo, Diogo Martins, Paula Sá, Sara Brás e Flávio Gil.