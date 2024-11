Antigos membros dos One Direction juntos no último adeus a Liam Payne

Família e entes queridos de Liam Payne reuniram-se, esta quarta-feira, em Buckinghamshire, nos arredores de Londres, para a despedida do músico. Os colegas da antiga banda One Direction não faltaram às cerimónias fúnebres.

Na tarde desta quarta-feira, os ex-membros da boys band One Direction – Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson e Niall Horan – juntaram-se em Buckinghamshire, condado histórico em Londres, no Reino Unido, para a despedida de Liam Payne, que morreu, aos 31 anos, após ter caído de uma varanda no terceiro andar do hotel CasaSur, no Bairro de Palermo, em Buenos Aires.

Kate Cassidy, ex-namorada do cantor, Simon Cowell, jurado do programa “X Factor”, onde foi formado o grupo, e James Corden, apresentador britânico, foram outras das celebridades que não faltaram ao funeral. Também Cheryl Cole, mãe do filho de Liam, Bear, de sete anos, fez questão de estar presente nas cerimónias fúnebres.

O caixão que carregava o corpo do artista chegou à igreja, numa carruagem branca, onde se destacavam os arranjos florais com as palavras “pai” e “filho”, ao início da tarde. Apesar da cerimónia ter sido restrita a familiares e amigos próximos do cantor, houve fãs que permaneceram nas imediações do local.

Já no exterior da igreja, o pai do músico, Geoff, que viajou, no início do mês, até à Argetina para fazer o reconhecimento do corpo, confortou Simon Cowell, avança o “The Mirror”.