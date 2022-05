António abandona “BB – Desafio Final”. Saiba quem são os novos nomeados

António abandonou, esta terça-feira à noite, 24 de maio, o “Big Brother – Desafio Final”, da TVI. Durante a emissão foram apurados os novos nomeados.

Cristina Ferreira conduziu a transmissão especial na qual foi revelado o concorrente escolhido pelo público para sair da “casa mais vigiada do país”. António foi eliminado com 62% da votação e Francisco Macau, Pedro Guedes e Bruna Gomes ficaram a salvo.

Contudo, no final do programa, a diretora de Entretenimento e Ficção do canal conversou com os concorrentes para realizar novas nomeações.

Catarina Siqueira, Gonçalo Quinaz e Pedro Guedes estão entre os jogadores em risco de sair do “reality show” da TVI na próxima gala, em direto, agendada para domingo, 29 de maio.

A comunicadora anunciou ainda que vai emitir, esta quinta-feira, 26 de maio, um documentário sobre Bernardo Sousa, vencedor da edição mais recente do “Big Brother Famosos”.

Recorde-se que a diretora já desvendou a data da última gala do “Big Brother – Desafio Final”. “Estamos muito perto do final. Dia 5 de junho todos vamos saber quem é que vai ganhar este desafio”, contou.