António Costa e a mulher juntos nos “Dois às 10”, na TVI

António Costa prepara-se para estar à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, no matutino “Dois às 10″, na TVI”.

O primeiro-ministro vai estar presente no programa esta sexta-feira, 24 de dezembro. No entanto, o político não vai sozinho e ao seu lado estará Fernanda Tadeu, a sua mulher.

“No dia de Consoada, sentamos na mesa de Natal do “Dois às 10″, António Costa e Fernanda Tadeu, para uma conversa descontraída”, lê-se na nota de imprensa da estação de Queluz de Baixo.

Porém, António Costa não é novato nestas andanças e também no dia 8 de dezembro esteve à conversa com João Baião e Diana Chaves, na “Casa Feliz”, na SIC, onde abordou questões como a vacinação. Mas a passagem pelos programas de entretenimento não fica por aqui e ainda no dia 17 de dezembro esteve na “Praça da Alegria”, na RTP1.