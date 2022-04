António Costa vibrou no concerto de Bruno Nogueira: “Manteve o país sempre animado”

O primeiro-ministro assistiu ao primeiro espetáculo de “Deixem o Pimba em Paz” e divertiu-se ao som das músicas de Bruno Nogueira.

Um espetador inesperado. António Costa esteve na passada segunda-feira no Campo Pequeno, em Lisboa, a assistir, na companhia da mulher, ao primeiro de dois espetáculos de Bruno Nogueira na sala, “Deixem o Pimba em Paz”.

O primeiro-ministro passou despercebido à entrada e só se deu pela sua presença no final do concerto quando o animador da Rádio Comercial Rui Maria Pêgo referiu que Costa estava entre as cerca de duas mil pessoas na praça de touros.

Junto à porta dos artistas, em declarações à N-TV, António Costa confessou que gostou de assistir ao espetáculo, três meses depois do confinamento por causa da Covid-19.

“O espetáculo é fantástico e é uma forma de agradecer ao Bruno Nogueira, que aos dois meses de desistência manteve o país sempre animado. Foi um excelente teste para os espetáculos”, disse o governante ao nosso site.

“A saída das pessoas, fila a fila, de forma a evitar ajuntamentos, acho que foi fantástica. Com organização e cumprimento das regras, tudo é possível”, concluiu António Costa.