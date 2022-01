António Fagundes desafia público a partilhar livros e a formar o Clube do Livro Globo

António Fagundes desafiou o público português a partilhar livros e a formar o Clube do Livro Globo. O protagonista da novela “Bom Sucesso” lançou o repto no no Instagram.

Exibida na Globo de segunda-feira a sábado, às 20h30, “Bom Sucesso” explora o universo literário, revisita clássicos da literatura mundial e mostra que é possível sonhar e viajar através dos livros.

Uma das personagens que mais personifica a paixão pela literatura é Alberto, dono da editora Prado Monteiro e interpretado por Antonio Fagundes. À semelhança da sua personagem, o ator também é fascinado pelo universo literário e já perdeu a conta aos livros que leu.

Nesse sentido, Antonio Fagundes desafiou o público a partilhar um livro à sua escolha e, desta forma, ser formado o Clube do Livro Globo. A iniciativa arranca, esta segunda-feira, no perfil da Globo Portugal no Instagram.

https://www.instagram.com/p/CBdtCDxovhr/

Através de um vídeo, António Fagundes partilha um livro que já leu e lança o desafio para que seja formado um clube do livro virtual. Para isso nomeia três pessoas a fazerem o mesmo, formando assim uma cadeia. Uma das pessoas nomeadas por António Fagundes é Rômulo Estrela, ator que também integra o elenco da novela “Bom Sucesso” no papel de Marcos, filho de Alberto.

Para participar neste desafio, os seguidores devem partilhar um livro com a hashtag #clubedolivroglobo e marcarem a @globoportugal. De seguida, lançam o desafio a mais três pessoas.

