António Parente, da SP Televisão, garante que nada faltará à família de Pedro Lima

António Parente garantiu que nada faltará aos filhos e à mulher do ator, que morreu há uma semana, na praia do Abano, no Guincho.

O Presidente da SP Televisão, uma das produtoras da ficção nacional, afirmou que está a posicionar-se para ajudar a família a ultrapassar a morte precoce de Pedro Lima.

“Devo dirigir as minhas energias para recuperar a família e proporcionar-lhe o futuro que merece”, disse António Parente, em declarações à revista “TV 7 Dias”.

De recordar que o Hipódromo de Cascais encheu-se, na tarde de terça-feira, de centenas de amigos e familiares de Pedro Lima para a despedida ao ator. Depois da missa ao ar livre, o corpo seguiu para o Centro Funerário de Alcabideche, onde houve uma cerimónia exclusivamente dedicada a família.

