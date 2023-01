António Pedro Cerdeira mostra-se indignado nas redes sociais: “Grupo de burlonas, ladras e descompensadas”

António Pedro Cerdeira partilhou uma mensagem de indignação nas suas redes sociais. O ator revelou que foi criada uma conta falsa em seu nome.

O intérprete partilhou, este sábado, 28 de janeiro, uma nota que dá conta de um perfil falso no Instagram em seu nome e confessou saber quem o criou.

“Só tenho uma conta de Instagram e está autenticada, esta é mais uma das falsas, que todos os dias um grupo de burlonas, ladras e descompensadas mentais, já identificadas e com queixa no Ministério Público, faz no intuito de burlar em meu nome, insultar pessoas e difamar”, começou por escrever.

“Tenham cuidado, só tenho uma conta e tem o círculo azul de autenticação do Instagram. Os hospitais psiquiátricos fazem muita falta para esta gente sem vida e sem caráter. Entre outras façanhas e além de insultar em meu nome, ainda pedem dinheiro às pessoas e tentam seduzir não importando a idade, maior ou menor. Cuidado e que o Ministério Público atue rapidamente”, rematou.