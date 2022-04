António Raminhos lança livro: “Não é só sobre ansiedade ou a perturbação Obsessivo-Compulsiva”

António Raminhos lançou o livro “Somos Todos Estranhos” com o objetivo de que as pessoas percebam que não estão sozinhas e entenderem melhor a ansiedade e a perturbação Obsessivo-Compulsiva.

A luta do humorista, de 41 anos, contra a ansiedade e a perturbação é conhecida do público porque este desabafou várias vezes sobre o assunto. Desta vez, o comediante divulgou um livro para ajudar as pessoas.

“Esta não é apenas a minha história e não é um livro só sobre ansiedade ou a Perturbação Obsessivo-Compulsiva. É aquilo que eu espero que seja uma identificação, que se relacionem, um perceber que ninguém está sozinho. Que compreendam que os nossos medos partem muitas vezes do mesmo sítio, só muda o “objeto””, explicou.

“Um livro para quem tem as suas questões ou para quem queira entender melhor quem lida com o tema. Está em pré-venda na Bertrand, Wook e Fnac. Obrigado por estarem desse lado”, agradeceu.

O artista está a viver dias difíceis depois de o seu pai, Arsénio, de 85 anos, ter sido internado num hospital devido a um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

“Já foi transferido para a unidade de Cuidados Continuados, mas ele está muito velhote. A recuperação é lenta, também era o expectável”, disse António Raminhos no “podcast” “Somos Todos Malucos”, citado pela revista “Nova Gente”.