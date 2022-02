António Raminhos revela drama com a saúde mental: “É como ter todas as doenças e não ter nenhuma”

O humorista voltou a abordar o tema da saúde mental, desta vez em conversa com Júlia Pinheiro. “Tenho pensamentos repetitivos e uma falha neuroquímica”, assumiu António Raminhos.

O humorista foi o mais recente convidado de Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC e voltou a abordar os seus problemas com a saúde mental, que tem partilhado com os seguidores e inspirado milhares de fãs.

“Não era capaz de entrar no autocarro, de tocar em sítios, e contrariar isso causava-me ansiedade… é como ter todas as doenças e não ter nenhuma”, recordou António Raminhos, recordando um episódio a caminho da faculdade, quando teve de ligar a “chorar” à irmã para o ajudar.

“Tenho uma falha neuroquímica e pensamentos repetidos. E um transtorno obsessivo-compulsivo desde pequenino”, concluiu o humorista.