António Raminhos volta com a segunda temporada de “Quanto + Me Bates”

A segunda temporada do programa de artes marciais MMA com António Raminhos, “Quanto + Me Bates”, vai regressar com segunda temporada na Sport TV +.

António Raminhos sobreviveu a 12 episódios de treinos intensivos com atletas portugueses de MMA. Após uma temporada bem-sucedida de “Quanto + Me Bates”, o comediante vai voltar com o programa de artes de marciais.

Para a nova temporada, Raminhos procura profissionais das artes marciais “de Guimarães à Póvoa, da Margem Sul à Holanda” e também “mais histórias de superação, mais modalidades, mais riscos, mais entorses e dedos partidos”, lê-se em comunicado.

“Desde pequeno adoro as artes marciais, mas nunca enveredei por uma carreira profissional, por ter medo de levar porrada. Esta série ou é uma maneira de superar esse meu medo ou então é uma enorme crise de meia-idade”, afirma o comediante.

A cada quinta-feira, ao início da noite, um episódio estreia na Sport TV+. Na segunda-feira seguinte, o episódio fica disponível no canal de Youtube de António Raminhos.