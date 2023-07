António Teixeira diz adeus à televisão: “Vou viver a minha vida”

António Teixeira, antigo inspetor da Polícia Judiciária, era comentador das manhãs da TVI e da SIC e agora decidiu abandonar a televisão.

Se seguia os programas da manhã do terceiro e do quarto canal, António Teixeira já era uma cara conhecida que “entrava” pela casa dos telespetadores. O antigo inspetor da Polícia Judiciária era comentador, começando no “Você na TV”, da TVI, com Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha. Quando a atual diretora de entretenimento e ficção do quarto canal foi para a SIC, António Teixeira seguiu com ela e, depois, voltou para a TVI, onde comentava no “Dois às 10”. Contudo, o percurso de comentador em televisão terminou.

António Teixeira decidiu deixar o pequeno ecrã como mais uma fase da vida. No ano que completa 70 anos, o antigo inspetor fez a escolha de abandonar a televisão. “Estabeleci este limite. Vou fazer, em julho, aquela quantia redonda que são os 70 anos e pensei que era a altura de fazer mais uma rutura na minha vida. Vou viver o resto da minha vida”, explicou.

Na despedida, que aconteceu hoje no programa da manhã da TVI, o comentador foi surpreendido com algumas imagens dos melhores momentos e por Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha, os apresentadores com quem começou na televisão.

A diretora de entretenimento e ficção da TVI não deixou o momento passar em branco e publicou nas redes sociais uma pequena declaração a António. “A despedida do António. A bondade e a delicadeza numa só pessoa. Confiou em mim desde o dia 1. Foi comigo quanto fui, voltou comigo, é de casa e da minha família. A televisão deu-mo. Hoje despediu-se dos ecrãs. Mas fica no lugar certo, no coração de quem com ele privou. Obrigada, António”, escreveu a apresentadora.