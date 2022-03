António Zambujo atrasa-se e falha início do “The Voice”, na RTP1

A emissão do programa “The Voice”, na RTP1, deste domingo, 12 de dezembro, ficou marcado pela falta de um dos mentores.

Ao contrário do que é habitual o programa iniciou sem António Zambujo devido a um contratempo profissional, algo que os apresentadores, Catarina Furtado e Vasco Palmeirim fizeram questão de explicar.

“O António Zambujo está neste momento a aterrar em Portugal, vindo de um concerto na Alemanha. Está muito nervoso, desejoso de chegar aqui, para ser o mentor da sua equipa. Um aplauso para o Zambujo, um cantor internacional”, disse a comunicadora.

O cantor juntou-se aos restantes mentores, Marisa Liz, Aurea e Diogo Piçarra, uma hora depois. “Os alemães bem tentaram roubar-te”, brincou Catarina Furtado.

De seguida a voz de “O Pica das Sete” pediu desculpa pelo atraso e explicou o que aconteceu. “Não, eles não me queriam lá para nada. Fiz o meu serviço e eles queriam despachar-me… Infelizmente, às vezes, as coisas não correm bem, e hoje não correu bem, cheguei atrasado… Queria pedir desculpa a todos, aos meus colegas, ao público, aos concorrentes”, disse o intérprete.

No entanto, este atraso não só teve impacto na sua vida profissional como também na sua vida pessoal. “Infelizmente não podia ter sido o pior dia, que é o dia do aniversário do meu filho e eu não pude estar com ele”, confessou. Contudo, o aniversário do pequeno João, de 11 anos, não ficou em branco e depois das palavras de António Zambujo todos que estavam em estúdio cantaram os parabéns ao jovem.