António Zambujo é o próximo convidado do “Conta-me”

Numa conversa conduzida por Maria Cerqueira Gomes e transmitida pela TVI, o cantor António Zambujo abre o coração sobre a carreira.

Natural do Alentejo, intérprete de grandes êxitos, como “Pica do 7” ou “Zorro”, e mentor do “The Voice Portugal”: António Zambujo senta-se no banco de convidados para uma conversa conduzida por Maria Cerqueira Gomes.

A TVI já divulgou uma parte de conversa, através de um vídeo de apresentação, na qual a anfitriã do formato questiona: “És ou não fadista?”. Zambujo responde: “Sempre tive essa chatice. Não é questão para mim, é música que me sai”.

O programa “Conta-me”, protagonizado pelo músico, será transmitido pela TVI no próximo sábado, 2 de dezembro, ao início da tarde.