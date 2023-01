Anúncio do regresso de Fanny Rodrigues ao “Somos Portugal” gera discórdia

Depois de Santiago Lagoá ter sido afastado do programa “Somos Portugal” e da TVI, a estação anunciou o regresso de Fanny Rodrigues ao formato.

Foi esta esta sexta-feira, 27 de janeiro, que a estação de Queluz de Baixo anunciou que Fanny Rodrigues, Mónica Jardim e Nuno Eiró serão os responsáveis pela condução do programa no próximo domingo.

Porém, essa decisão não foi bem recebida por todos os fãs, com muitos a questionarem a saída de Santiago Lagoá e o regresso de Fanny Rodrigues.

“Tiraram o melhor profissional que lá estava e deixaram uma que só grita e nem falar português sabe, que vergonha”, “mandaram o Santiago embora e ficou a Fanny que está há menos tempo… tristeza” são exemplos de alguns comentários deixados pelos internautas.

Recorde-se que foi Santiago Lagoá que, através das redes sociais, revelou aos fãs que deixaria de apresentar o “Somos Portugal”.

Numa outra publicação, o comunicador esclareceu ainda que não foi afastado só do programa: “Muito se tem dito, muito se tem escrito, e de repente parece haver a dúvida se eu saí apenas do ‘Somos Portugal’ ou da estação. Não era minha intenção falar muito mais deste assunto, mas quero que saibam por mim e sinto que vos devo isso. A verdade é que fui dispensado do programa e da TVI”.