Aos 45 anos, mulher do cantor James Morrison foi encontrada morta

James Morrison e Gill Catchpole conheceram-se na adolescência. O cantor está “devastado” com a morte prematura da companheira de longa data e mãe das filhas.

Intérprete de músicas como “Broken Strings”, com Nelly Furtado, e “I Won’t Let You Go”, James Morrison vive momentos complicados, após Gill Catchpole, mulher e mãe das filhas, ter sido encontrada morta em casa.

Uma fonte confirmou ao “The Sun”, que Gill, de 45 anos, faleceu na sexta-feira, 5 de janeiro, e que James está “devastado” com a perda, mas está a tentar aguentar pelas filhas. Ainda assim, o cantor, de 39 anos, prefere viver este momento de forma particular.

Segundo a mesma publicação, a cidade de Gloucestershire, em Inglaterra, está “em choque” com a notícia. “A Gill era uma mulher adorável e eles eram uma bela família”, notou um morador.

James Morrison conheceu a companheira aos 17 anos. Gill deixa dois filhos, fruto da relação com o artista: Elsie, de cinco anos, e Ada Rose, de 15.