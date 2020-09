Aos 56 anos, Quentin Tarantino foi pai pela primeira vez

Quentin Tarantino foi pai pela primeira vez. A mulher do realizador, a cantora Daniella Pick, deu à luz um rapaz no sábado.

“Daniella e Quentin Tarantino estão felizes em anunciar o nascimento do seu primeiro filho. Um menino nascido no dia 22 de fevereiro de 2020”, lê-se num comunicado dos representantes do casal, citado pelo site TMZ.

Segundo avança a mesma publicação, o primeiro filho em comum do casal, cujo nome não foi revelado, nasceu em Tel-Aviv, em Israel, país natal da cantora e modelo, de 36 anos.

Recorde-se que o cineasta conheceu a cantora israelita em 2009 e casaram dez anos depois, numa cerimónia privada realizada em Los Angeles.