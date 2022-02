Apelidada de “asquerosa” por Teresa, “Pipoca” ameaça abandonar “Big Brother” e apresentadores pedem desculpa

Um momento de tensão como não se tinha visto até agora nas Galas do “Big Brother – Duplo Impacto”: Teresa chamou “asquerosa” à “Pipoca Mais Doce”, a blogger ameaçou sair e o caso só se resolveu com o pedido de desculpas dos apresentadores e do “Big”.

Uma “bronca” como há muito não se via: “pegadas” uma com a outra desde que Teresa participou no “Big Brother 2020”, a “guerra” entre a concorrente que desistiu na semana passada e a blogger Ana Garcia Martins – mais conhecida por “A Pipoca Mais Doce” -, atingiu, na Gala deste domingo, o expoente máximo quando, apelidada de “asquerosa”, a ex-jornalista ameaçou abandonar o programa de vez.

“A Pipoca é asquerosa e ainda me chama nomes. Ela ofendeu-me a torto e a direito, defende dois ou três e manda os outros para a lixeira”, atacou Teresa, que foi advertida pelos apresentadores e pelo “Big Brother”.

Os três insistiram que a mãe de Tierry pedisse desculpa, mas Teresa mostrou-se irredutível e a “Pipoca” esteve a poucos momentos de abandonar mesmo a Gala. “Nunca usei nenhum tipo de ofensa como fui sujeita. Se a Teresa não pedir desculpa, saio da Gala e já não volto”, atirou Ana Garcia Martins.

O programa acabou por continuar com imagens gravadas e, no regresso, o “Big” insistiu para a ex-concorrente pedir desculpa mas, sem sucesso. Teresa, que estava convidada no “bunker”, acabou por abandonar o espaço e foi Teresa Guilherme, Cláudio Ramos e a própria “voz of” a pedir desculpas à “Pipoca”.

Ana Garcia Martins acedeu continuar no formato, mas não ficou convencida e criticou a própria TVI: “Não a puseram no lugar e foi quase implorar para que a Teresa pedisse desculpa. Ela devia ter sido chamada a atenção de forma mais agressiva”, concluiu a blogger.