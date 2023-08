Após acusação de tentativa de homicídio, Ruben Aguiar diz-se inocente

Ruben Aguiar, intérprete da “Música do Gago”, recorreu às redes sociais para se declarar inocente, após acusação de tentativa de homicídio.

“A minha avó sempre me ensinou que o bem vence o mal. Eu jamais, em tempo algum, faria mal a alguém de propósito. As grandes batalhas, são dadas às pessoas com um grande carácter”, escreveu Ruben Aguiar, intérprete do tema popular “Música do Gago”, nas redes sociais.

No passado mês de abril, o artista envolveu-se numa discussão com um homem de 55 anos num posto de combustível em Alcochete, apurou o “Jornal de Notícias”. Após esse conflito, a Polícia Judiciária de Setúbal revelou, em comunicado, que Ruben atropelou a vítima “de forma intencional e utilizando a viatura automóvel em que seguia”.

Após ter estado em prisão preventiva por dois meses, o cantor foi libertado, a 17 de julho, e irá aguardar julgamento em prisão domiciliária. Nas redes sociais, os fãs demonstraram o apoio incondicional a Ruben Aguiar e admitem acreditar na sua inocência.