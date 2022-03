Após alegadas comparações com Ronaldo, Cristina responde a seguidores

Cristina Ferreira respondeu à letra, este domingo, 29 de agosto, depois de ter sido criticada pela frase que escolheu para apoiar Cristiano Ronaldo no regresso ao clube inglês Manchester United.

Após ter sido alvo de várias críticas dos internautas por, alegadamente, estar a comparar o seu regresso à TVI com o do craque português ao Manchéster United, a diretora de Entretenimento e Ficção reagiu, rapidamente.

“Partilhei este post da dona Dolores. Comparei-me ao Ronaldo. Está certo”, atirou a também apresentadora do formato das tardes da estação de Queluz de Baixo no InstaStories, ferramenta do Instagram.

Recentemente, Cristina Ferreira anunciou nas redes sociais que o “Big Brother” está a chegar e os seguidores perguntaram por Teresa Guilherme.

“Que seja a Teresa Guilherme apresentar”, referiu um fã. “Sem a Teresa Guilherme a ‘Casa dos Segredos’ ou o ‘Big Brother’ não é a mesma coisa. Ela é a ‘rainha’ dos ‘reality shows’, o resto é tudo treta infelizmente a patroa é só amizade, enfim”, defendeu outro.