Após apelo nas redes sociais, Bernardina Brito já encontrou casa

Bernardina Brito recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores uma nova conquista. A ex-concorrente da “Casa dos Segredos” já arranjou casa.

Foi há pouco mais de duas semanas que Bernardina Brito recorreu às redes sociais para fazer um apelo. “Tenho um mês e uma semana para sair da casa onde estou, deixar a casa vazia e encontrar uma casa”, disse, na altura.

Agora, a ex-participante da “Casa dos Segredos”, da TVI, utilizou a mesma via para partilhar com os fãs que já conseguiu arranjar um novo apartamento. “Conseguimos. Já temos a nossa casa, ainda não está habitável, os antigos inquilinos têm de retirar as coisas deles, para a gente poder pôr as nossas. O nosso novo ninho de amor”, escreveu na legenda da publicação, na qual surgem os filhos a explorar as divisões da casa.

Bernardina precisava de um apartamento na zona de Oeiras, uma vez que os filhos frequentam escolas da zona, mas a renda não poderia ultrapassar os 1400 euros.

Recorde-se que Bernardina Brito e o companheiro, Pedro Almeida, são pais de Kyara. Além da pequena, Bernardina é mãe de Kévim, fruto da relação terminada com Tiago Ginga, outro ex-participante da “Casa dos Segredos”.