Após concerto dos Da Weasel, Filomena Cautela salta para o colo de Carlão

Depois do concerto dos Da Weasel no quarto dia do festival NOS Alive, Filomena Cautela não aguentou a emoção, este sábado, 9 de julho, e saltou para o colo de Carlão.

A apresentadora, de 37 anos, estava como repórter da RTP1 no festival, que decorreu no Passeio Marítimo de Algés, em Lisboa. Assim que os Da Weasel acabaram a performance e saíram do palco, a comunicadora saltou para cima de Carlão.

“Maluco! Isto foi incrível! Foi lindo, lindo!” gritou a comunicadora da estação pública.

Este foi o regresso da banda depois de terem anunciado a interrupção em 2010. Antes deste concerto, o grupo composto por Carlão, Jay Jay, Quaresma, Virgul, Guillaz e DJ Glue assistiram à antestreia do seu documentário animado “Da Weasel – Agora e Para Sempre”.

O documentário é assinado por Bruno Martins, realizado por Catarina Peixoto, produzido por Filipa Torrado Ramos e conta com as ilustrações de António Piedade.