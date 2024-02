Após desistir do “Dança com as Estrelas”, Bernardo Sousa vai estar no “Goucha”

As críticas de que foi alvo, levaram Bernardo Sousa a desistir do “Dança com as Estrelas”. O piloto vai ser entrevistado por Manuel Luís Goucha.

Durante a participação no programa “Dança com as Estrelas”, Bernardo Sousa foi alvo de duras críticas por parte dos telespetadores. Há quase duas semanas, o piloto decidiu abandonar a competição.

Esta terça-feira, 27 de fevereiro, Bernardo Sousa vai ser entrevistado por Manuel Luís Goucha, no programa das tardes da TVI, onde irá falar sobre o tema.

“Bernardo Sousa estará hoje no ‘Goucha’. O programa começa mais cedo (15.45) e a conversa com o Bernardo às 16.30. Se quiser colocar alguma questão ao convidado deixe aqui a sua pergunta”, lê-se nas redes sociais do anfitrião do formato.