Após espetáculos esgotados, Quim Roscas e Zeca Estacionâncio abrem nova data

Quim Roscas e Zeca Estacionâncio esgotaram os espetáculos nos coliseus do Porto e Lisboa e abriram uma nova data na capital.

João Paulo Rodrigues e Pedro Alves – ou melhor, Quim Roscas e Zeca Estacionâncio – são uma dupla de humoristas muito conhecida em Portugal. Em 2024, comemoram 21 anos de carreira e, por isso, vão apresentar espetáculos nas maiores salas do país.

A dupla tem data marcada no Coliseu Porto Ageas, a 20 de janeiro, e, de seguida, vão descer até à capital, onde irão atuar no Coliseu de Lisboa, a 17 de fevereiro. Contudo, com as salas esgotadas, decidiram abrir uma nova data.

No Coliseu de Lisboa, Quim Roscas e Zeca Estacionâncio vão também apresentar-se a 16 de fevereiro, para uma noite “de humor, onde rir é palavra de ordem, com momentos que irão desde os primórdios da história da dupla até material novo, com música à mistura, surpresas e, quiçá, convidados”, lê-se em comunicado.