Após morte trágica, filho de Nuno Graciano assinala data especial: “Só sinto injustiça”

A morte prematura de Nuno Graciano, aos 54 anos, chocou o país. Uma semana após partir, estaria de parabéns e o filho não deixou a data passar em branco.

Nuno Graciano faleceu a semana passada, dia 7 de dezembro, vítima de um AVC. Com apenas 54 anos, o apresentador deixou quatro filhos e um país inteiro em choque.

Esta quinta-feira, 14 de dezembro, Nuno Graciano completaria mais uma volta ao sol e, através das redes sociais, um dos filhos, Tomás Graciano, aproveitou para deixar uma mensagem emotiva, com a música “Melhor de Mim”, de Mariza, como pano de fundo.

“Faço esta publicação com a tua música favorita porque normalmente o faria para te desejar os parabéns. Infelizmente este ano não vamos celebrar. Nos últimos dias, sempre que penso em ti, ainda dói e tudo aquilo que me faz lembrar de ti é triste”, escreveu.

“Ironicamente acredito que ‘a tormenta passará’ [referência à letra do tema] e que com o tempo, esta dor e tristeza hão de se transformar em algo bom, já que, por agora, só sinto injustiça. Mas vou seguir em frente, forte e de cabeça erguida, tal como te prometi.

E tentar sorrir, sempre”, acrescentou.

“Não sei se foi o destino ou se está no sangue, mas sigo com o nome ‘Graciano’ pelo mundo da televisão. É um fardo pesado mas prometo continuar a fazê-lo com orgulho. Ainda não tenho capacidade para expressar mais sobre aquilo que sinto”, continuou.

“Aproveito para agradecer a todos aqueles que apoiaram e deram força a mim e aos meus irmãos. Muitos parabéns pai. Sei que estás a celebrar com as avós. Amo-te! Eternamente, Mazini”, rematou.