Após participar no Rali da Madeira, Bernardo Sousa lamenta a morte de menina de oito anos

Bernardo Sousa reagiu à morte de menina de oito anos que foi atropelada durante o Rali da Madeira, lamentando o sucedido e enviando uma mensagem de condolências à família.

O piloto de ralis, que esteve a competir na prova na ilha, não ficou indiferente à morte da menina que foi colhida por um carro durante a competição. No perfil de Instagram, Bernardo Sousa já reagiu.

“O Rali Vinho da Madeira é sinónimo de uma enorme romaria às estradas da ilha. Infelizmente, desta vez, a ‘festa’ do Rali transformou-se numa dor incalculável. Gostaria de endereçar à família da menina que nos deixou prematuramente as minhas sentidas condolências. Que Deus dê força a esta família”, escreveu.

“Ao Miguel e ao Tiago, que se viram envolvidos neste acidente sem qualquer responsabilidade, gostaria de endereçar um abraço”, prosseguiu o companheiro de Bruna Gomes.

No final, o piloto pediu respeito ao público neste tipo de provas. “Peço ao público respeito por todos, e que entendam a necessidade de assistir ao Rali em segurança e cumprir todas as regras e indicações dos agentes da autoridade e controladores”, concluiu.

A morte da menina foi confirmada pela organização do Rali. “A Comissão Organizadora do Rali Vinho da Madeira e Direção de Prova lamentam confirmar que a jovem envolvida no incidente ocorrido durante a PEC 17 Rosário 2, acabou por não resistir aos ferimentos sofridos”, pode ler-se no comunicado.

De acordo com o “Diário de Notícias” da Madeira, a menina foi atropelada pelo carro do piloto Miguel Gouveia, na zona da Encumada, e acabou por ser projetada vários metros.