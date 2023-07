Após quatro meses, Júlia Belard revela o nome do segundo filho

A atriz Júlia Belard foi mãe pela segunda vez há quatro meses. E só agora revelou publicamente o nome do seu segundo filho.

Júlia Belard deu a notícia de que tinha sido mãe novamente em março. Há quatro meses recebeu o seu filho nos braços e tem mostrado alguns momentos da maternidade. Mas houve algo que ficou sem revelar: o nome da criança.

O público sabia que o segundo filho da atriz era um menino, mas o nome nunca foi adiantado, motivo que acabou por gerar críticas por parte dos seus seguidores.

Mas a espera acabou. Júlia Belard finalmente contou. A atriz partilhou um vídeo no Instagram, no qual o nome do bebé acaba por ser revelado.

“Tanta coisa para isto? É verdade. As maneiras mais simples de fazer as coisas são às vezes as melhores ou, pelo menos, as mais genuínas”, começou por justificar.

“Estávamos a viver um momento bonito a três e veio, do coração, escrever o nome do mano”, continuou. No vídeo, vê-se o filho mais velho de Júlia a escrever um nome na areia da praia. O do irmão. Sebastião.

“Não é um vídeo super original nem uma grande montagem, mas mete areia, mar, céu e sol, família e muito amor. Sebastião é o nome deste bocadinho de céu que Deus me dispensou para alegrar os meus dias”, terminou.

Além de Sebastião, que nasceu em março, a atriz também é mãe de Matias, ambos frutos da relação com Francisco Sérvulo Correia.