Após receber alta, Sara Carbonero agradece apoio dos seguidores

Depois de ter recebido alta médica, esta segunda-feira, 28 de novembro, do Hospital Clínica Universidade de Navarra, em Madrid, Espanha, Sara Carbonero agradeceu o apoio dos seguidores.

Em casa a recuperar, após uma cirurgia de urgência, a jornalista espanhola publicou, esta terça-feira, 29 de novembro, no perfil de Instagram, um vídeo gravado no carro depois de sair da unidade de saúde.

“Este vídeo é de ontem, minutos depois de me terem dado alta, à saída do hospital”, começou por contar. “Quando a felicidade não me cabia no peito pelo simples facto de sentir de novo o ar na cara, respirar e desfrutar de outro entardecer”, acrescentou.

“Estou muito bem. Muito obrigada a todos os que se preocuparam, pelas inúmeras manifestações de carinho que recebi estes dias. Ajudam-me a seguir em frente”, prosseguiu.

A ex-mulher do antigo guarda-redes Iker Casillas salientou o trabalho da equipa de profissionais de saúde do hospital, frisando um “mantra” que lhe foi transmitido por um dos médicos. “Fico com uma frase de um dos meus médicos, que será o meu mantra: ‘Cada dia tem o seu desejo’”, disse.

Segundo a revista “Lecturas”, Sara Carbonero teve de ser operada de imediato depois de os médicos do Hospital Clínica Universidade de Navarra terem apurado resultados que chamaram à atenção.