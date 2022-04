Após ser hospitalizada, Bárbara Bandeira diz que estava “num ponto de saturação”

A artista abordou o estado de saúde nas redes sociais depois de ter sido hospitalizada na madrugada de quarta-feira.

Após mostrar-se a receber soro num braço, Bárbara Bandeira explicou o que a levou a ser alvo do tratamento médico, de forma a tranquilizar os fãs.

Numa publicação no Instagram, a cantora referiu que dirigiu-se às urgências na sequência de uma “dor ridiculamente gigante no estômago”, tendo sido diagnosticada com excesso de “stress e ansiedade” acumulada.

“Quero dizer-vos que está tudo bem. Estive no hospital até às quatro horas. Estiveram a dar-me algumas cosias na veia para ver se a dor passava. A partir das 18 horas passei a sentir uma dor ridiculamente gigante no estômago. […] Cheguei lá [ao hospital] e estava tonta e com sensação de desmaio”, afirmou num vídeo.

“Chegaram à conclusão que foi o meu corpo a acusar a quantidade de ‘stress’ e ansiedade que eu tenho acumulado nesta fase. [...] Já estava num ponto de saturação”, acrescentou.

Recorde-se que Bárbara Bandeira foi hospitalizada dias depois de Siara Holanda, a mãe de Bárbara Bandeira, sofreu recentemente um grave problema de saúde.

