Após ser mãe novamente, Kourtney Kardashian já abandonou a maternidade

Kourtney Kardashian e Travis Barker foram pais no passado sábado. A “socialite” já foi vista a abandonar a maternidade.

Após uma gravidez conturbada, com alguns sustos e uma cirurgia de emergência, Kourtney Kardashian foi mãe pela quarta vez no passado sábado, dia 4 de setembro. A “socialite” deu à luz um menino, fruto do casamento com o baterista da banda Blink-182, Travis Barker.

Poucos dias depois de ter recebido o seu filho nos braços, a irmã mais velha do clã Kardashian já abandonou a maternidade, no Cedars-Sinai Medical Center em Los Angeles, na Califórnia. A também empresária foi apanhada pelos paparazzi a sair do estabelecimento com o marido.

Ainda não há fotografias do bebé e nem Kourtney ou Travis falaram publicamente do nascimento do filho.

O bebé Rocky vem juntar-se aos três filhos de Kourtney, Mason, Penelope e Reign, fruto da relação terminada com Scott Disick, assim como aos filhos de Travis: Landon, Atiana e Alabama.